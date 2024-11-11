Advertisement

أخبار عاجلة

سكاي نيوز: المحكمة الإسرائيلية تبحث الأربعاء طلب نتنياهو تأجيل الإفادة بشهادته في قضايا الفساد الموجهة له

Lebanon 24
11-11-2024 | 03:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يطلب تأجيل بداية شهادته في المحكمة لمدة شهرين ونصف
lebanon 24
11/11/2024 13:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تقول إنها قدمت طعنا لدى المحكمة الجنائية الدولية في مذكرة اعتقال نتنياهو (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/11/2024 13:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لسكاي نيوز عربية: هناك مخاوف أميركية من أن تأجيل الاتفاق إلى ما بعد تولي ترامب قد يؤدي لعدم تصويت الديمقراطيين لصالحه في مجلس الشيوخ
lebanon 24
11/11/2024 13:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة
lebanon 24
11/11/2024 13:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:57 | 2024-11-11
06:55 | 2024-11-11
06:53 | 2024-11-11
06:53 | 2024-11-11
06:49 | 2024-11-11
06:49 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24