Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يعلن عن "توسيع المنطقة الإنسانية" التي تضم مستشفيات ميدانية ومجمعات خيام بقطاع غزة

Lebanon 24
11-11-2024 | 03:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بواسطة طائرة "درون"... الجيش الإسرائيلي يعلن "إحباط تهريب أسلحة من الأراضي المصرية"
lebanon 24
11/11/2024 13:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربات لمواقع "حماس" في جنوب غزة
lebanon 24
11/11/2024 13:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيراني يعلن أن أضرار الضربات الإسرائيلية اقتصرت على "أنظمة رادار"
lebanon 24
11/11/2024 13:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية: الواقع في الشمال معقد ومتشابك و"حزب الله" يركّز نيرانه على المناطق التي يُقدّر أن الجيش الإسرائيلي يعمل فيها
lebanon 24
11/11/2024 13:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:57 | 2024-11-11
06:57 | 2024-11-11
06:55 | 2024-11-11
06:53 | 2024-11-11
06:53 | 2024-11-11
06:49 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24