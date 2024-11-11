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يديعوت أحرونوت عن يائير نتنياهو نجل نتنياهو حول التحقيقات: الشاباك يعذب الضباط وهو أشد صرامة معهم من الإرهابيين

Lebanon 24
11-11-2024 | 03:59
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