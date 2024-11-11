Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: نسعى لحل مشاكل الداخل وخفض التوترات على المستوى الدولي لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد

Lebanon 24
11-11-2024 | 05:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: طهران ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لنيل حقوقها
lebanon 24
11/11/2024 14:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب والصراع لكن الكيان الصهيوني أحدث خللا منذ بداية عملنا باغتياله هنية
lebanon 24
11/11/2024 14:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"الداخلية" الإيرانية: مقتل 10 من حرس الحدود الإيراني في هجوم في جنوب شرق البلاد
lebanon 24
11/11/2024 14:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء تسنيم الإيرانية: تقارير تشير إلى أن الوضع طبيعي في مطاري الخميني الدولي ومهر آباد
lebanon 24
11/11/2024 14:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:00 | 2024-11-11
06:58 | 2024-11-11
06:57 | 2024-11-11
06:57 | 2024-11-11
06:55 | 2024-11-11
06:53 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24