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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية: الجيش الإسرائيلي كان يعتقد أن رفح ستكون ذروة القتال ضد حماس قبل دخوله جباليا

Lebanon 24
11-11-2024 | 06:10
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