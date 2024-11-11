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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القمة العربية – الإسلامية: أتقدَّمَ بالشكرِ العميقِ للمملكةِ العربيةِ السعوديةِ على دعوتِها إلى هذه القمَّةِ لمناقشةِ العدوانِ الإسرائيليِّ المستمرِّ على فلسطينَ ولبنانَ

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:18
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