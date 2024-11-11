ميقاتي: أحصُرُ كلامي بلبنانَ الذي لم يَتَسَنَّ لكم بَعْدُ أن تَرَوْهُ كما تراه عيونُ اللبنانيين مشاهدَ يتبدَّلُ شريطُها ثانيةً فثانية وغارةً فغارة وجريمةً ضدَّ الإنسانية تِلْوَ أخرى بأبشعِ الوسائلِ وأفدحِ الإجرام

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