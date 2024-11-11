Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: أحصُرُ كلامي بلبنانَ الذي لم يَتَسَنَّ لكم بَعْدُ أن تَرَوْهُ كما تراه عيونُ اللبنانيين مشاهدَ يتبدَّلُ شريطُها ثانيةً فثانية وغارةً فغارة وجريمةً ضدَّ الإنسانية تِلْوَ أخرى بأبشعِ الوسائلِ وأفدحِ الإجرام

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لا يُمكِنُ لأيِّ دولةٍ أنْ تتحمَّلَ وحدَها عبءَ هذا الدمارِ الهائلِ فكيفَ بلبنانَ الذي يُواجِهُ أزمةً اقتصاديَّةً ومالية متفاقمة وغيرَ مسبوقةٍ منذُ خمسِ سنواتٍ؟
lebanon 24
11/11/2024 22:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: كان من الممكن تجنب خسارة أرواح المدنيين اللبنانيين والدمار لو وافقت إسرائيل على تأييد البيان المشترك الصادر في 25 أيلول والذي قادته الولايات المتحدة وفرنسا
lebanon 24
11/11/2024 22:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إسرائيل تراهن على الإجرام الذي يرعب الآخرين والتبني المطلق من أميركا والزمن
lebanon 24
11/11/2024 22:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نتمنى من الجميع تأييد البيان الذي صدر امس والعمل سويا على تطبيقه لأننا كنا وسنبقى نصون مصلحة لبنان ونخدم مصلحة لبنان واللبنانيين
lebanon 24
11/11/2024 22:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:30 | 2024-11-11
15:19 | 2024-11-11
14:52 | 2024-11-11
14:49 | 2024-11-11
14:29 | 2024-11-11
14:12 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24