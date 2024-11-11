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ميقاتي: لا يجوز ولا يمكن أن تستمر اسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه وانتهاك سيادته وتهديد علة وجوده من دون حسيب أو رقيب

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:20
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ميقاتي: رغم كل الجهود التي بذلناها عربياً ودولياً للحؤول دون وقوع المحظور تستمر الحرب الاسرائيلية على لبنان وتتصاعد قتلاً وتدميراً وانتهاكاً جوياً لسيادتنا وإجتياحاً برياً لأرضنا وكأننا متروكون للقدر وكأنه محرّمٌ علينا ان ندافع عن حقنا وأرضنا
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11/11/2024 22:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/11/2024 22:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/11/2024 22:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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