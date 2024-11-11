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ميقاتي: لبنان الذي يتفق اللبنانيون جميعا على نهائية كيانه وفق مقدمة الدستور المنبثق من اتفاق الطائف الذي رعته المملكة العربية السعودية هو لبنان السيد الحر المستقل الوطن النهائي لجميع ابنائه لبنان العربي الهوية والانتماء

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:21
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