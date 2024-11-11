ميقاتي: تسبب هذا التصعيد باجبار حوالى مليون ومئتي الف لبنانيٍّ على النُّزوحِ في غضونِ ساعاتٍ معدودةٍ ممَّا أضافَ عبئًا جديدا على كاهلنا وعلى وضعنا الداخلي المثقل بالازمات المتتالي

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