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ميقاتي: تسبب هذا التصعيد باجبار حوالى مليون ومئتي الف لبنانيٍّ على النُّزوحِ في غضونِ ساعاتٍ معدودةٍ ممَّا أضافَ عبئًا جديدا على كاهلنا وعلى وضعنا الداخلي المثقل بالازمات المتتالي

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:22
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ميقاتي: تأتي الآثارُ الاقتصاديَّةُ لهذا التصعيدِ العسكريِّ لتزيدَ من حجمِ المأساةِ إذ وفقًا لتقديراتِ البنكِ الدوليِّ الأخيرةِ قدِّرَت الأضرارُ والخسائرُ المادية لغاية اليوم بثمانية مليار و500 مليون دولار
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