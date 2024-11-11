ميقاتي: تأتي الآثارُ الاقتصاديَّةُ لهذا التصعيدِ العسكريِّ لتزيدَ من حجمِ المأساةِ إذ وفقًا لتقديراتِ البنكِ الدوليِّ الأخيرةِ قدِّرَت الأضرارُ والخسائرُ المادية لغاية اليوم بثمانية مليار و500 مليون دولار

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