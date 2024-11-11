ميقاتي: باسم جميع اللبنانيين انتهز هذه المناسبة لاوجه كلمة شكر وامتنان لكل الدول التي دعمت لبنان وتدعمه باستمرار مثنيا على الروابط التي تشُدُّكم دوما إلى لبنان وتشدنا دوما اليكم

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