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ميقاتي: باسم جميع اللبنانيين انتهز هذه المناسبة لاوجه كلمة شكر وامتنان لكل الدول التي دعمت لبنان وتدعمه باستمرار مثنيا على الروابط التي تشُدُّكم دوما إلى لبنان وتشدنا دوما اليكم

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:23
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله المفتي دريان: المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع القيادات اللبنانية وتعاضدها من أجل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان وحماية اللبنانيين من الشرور والفتن التي يسعى اليها العدو الاسرائيلي
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