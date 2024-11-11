ميقاتي: ما يجمعنا لا يفرّقه اي ظرف من هنا ادعوكم صادقا الى التكرّم بمساندة الدولة اللبنانية والمؤسسات الدستورية والسيادية والنقدية والاستمرار مشكورين في ارسال المساعدات الانسانية والغذائية والصحية العاجلة والملحة

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