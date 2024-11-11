ميقاتي: نحن في صدد إنشاء صندوق تمويلي يتغذى من اسهامات الدول الشقيقة والصديقة باشراف ادارة اممية على أن يكون الانفاق لاعادة الاعمار خاضعا للتدقيق الدولي الموثوق

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