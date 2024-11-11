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ميقاتي: نحن في صدد إنشاء صندوق تمويلي يتغذى من اسهامات الدول الشقيقة والصديقة باشراف ادارة اممية على أن يكون الانفاق لاعادة الاعمار خاضعا للتدقيق الدولي الموثوق

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:25
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11/11/2024 22:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نُجَدِّدُ نداءَنا إلى أصدقائِنا من الدولِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ وإلى المجتمعِ الدوليِّ بأسرهِ للدفعِ معنا في الوصولِ إلى وقفٍ فوريٍّ لإطلاقِ النارِ وبدءِ تنفيذِ هذا القرارِ كمدخلٍ لاستقرار دائمٍ
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11/11/2024 22:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يبقى الاساس هو وقف العدوان المستمر على لبنان فورا واعلان وقفٍ اطلاقِ النار وإرساءِ دعائمِ الاستقرارِ المستدامِ مع تأكيد التزام الحكومةً اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب
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11/11/2024 22:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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