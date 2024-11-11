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ميقاتي: نُجَدِّدُ نداءَنا إلى أصدقائِنا من الدولِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ وإلى المجتمعِ الدوليِّ بأسرهِ للدفعِ معنا في الوصولِ إلى وقفٍ فوريٍّ لإطلاقِ النارِ وبدءِ تنفيذِ هذا القرارِ كمدخلٍ لاستقرار دائمٍ

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:26
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ميقاتي: يبقى الاساس هو وقف العدوان المستمر على لبنان فورا واعلان وقفٍ اطلاقِ النار وإرساءِ دعائمِ الاستقرارِ المستدامِ مع تأكيد التزام الحكومةً اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب
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11/11/2024 22:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اثمن عاليا الطرح الذي تقدم به سابقا صاحب السمو الامير محمد بن سلمان والذي ينص على منح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني باقامة دولة مستقلة كسبيل ناجع لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة
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11/11/2024 22:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/11/2024 22:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/11/2024 22:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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