Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: اثمن عاليا الطرح الذي تقدم به سابقا صاحب السمو الامير محمد بن سلمان والذي ينص على منح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني باقامة دولة مستقلة كسبيل ناجع لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يشددان على أن إقامة الدولة الفلسطينية هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة
lebanon 24
11/11/2024 22:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل من أجل دعم لبنان الذي يحتاج إلى وجود كافة الإخوة العرب بجانبه
lebanon 24
11/11/2024 22:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: نوهنا بموقف ميقاتي الرافض للتدخلات الخارجية والذي يؤكد على استقلالية الدولة اللبنانية
lebanon 24
11/11/2024 22:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر: ستظل دولة قطر داعمة للشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة
lebanon 24
11/11/2024 22:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:30 | 2024-11-11
15:19 | 2024-11-11
14:52 | 2024-11-11
14:49 | 2024-11-11
14:29 | 2024-11-11
14:12 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24