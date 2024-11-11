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رئيس وزراء ماليزيا: يجب أن نكثف جهودنا لوضع حد للفظائع التي ترتكبها إسرائيل ومن أجل إعادة بناء غزة

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:45
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