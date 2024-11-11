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رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن: العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان تضع المنطقة في مواجهة أزمة إنسانية غير مسبوقة

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:59
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