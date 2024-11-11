Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة البريطانية يعبّران عن قلقهما إزاء الوضع في غزة ولبنان

Lebanon 24
11-11-2024 | 08:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
11/11/2024 22:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة البريطانية ورئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي: نركز بشدة على الوضع الإنساني المروع بغزة ولبنان
lebanon 24
11/11/2024 22:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الإليزيه: نشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعمه الدائم والمستمر للبنان
lebanon 24
11/11/2024 22:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهنئ ترامب
lebanon 24
11/11/2024 22:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:40 | 2024-11-11
15:30 | 2024-11-11
15:19 | 2024-11-11
14:52 | 2024-11-11
14:49 | 2024-11-11
14:29 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24