Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: تدخلات الحوثيين في الصراع فاقمت أزمات اليمن

Lebanon 24
11-11-2024 | 09:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: في ظل الفراغ الرئاسي يمكن وبحسب الدستور في أي وقت أن يجتمع 87 نائباً لعقد جلسة يترأسها كبير السن بينهم هذا في حال بقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري على موقفه بعدم الدعوة إلى جلسة قبل التوافق على اسم الرئيس
lebanon 24
11/11/2024 22:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس العام الماروني: نحذر من تهميش الإستحقاق الرئاسيّ
lebanon 24
11/11/2024 22:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يؤكدان ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/11/2024 22:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: نحن قريبون جدا من إنهاء الصراع في الشرق الأوسط
lebanon 24
11/11/2024 22:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:40 | 2024-11-11
15:30 | 2024-11-11
15:19 | 2024-11-11
14:52 | 2024-11-11
14:49 | 2024-11-11
14:29 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24