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نائب الرئيس الإيراني: كل الجرائم الإسرائيلية تمت بدعم أميركي وهو ما أسهم في تصعيد الأوضاع في المنطقة

Lebanon 24
11-11-2024 | 09:45
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