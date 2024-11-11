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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتين قادمتين من لبنان تجاه منطقة الجليل الغربي واعتراض طائرة ثالثة قبل عبورها إلى إسرائيل

Lebanon 24
11-11-2024 | 11:45
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