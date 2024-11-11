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الأمين العام لجامعة الدول العربية: هناك أغلبية فلسطينية في المنطقة ما بين النهر إلى البحر وهذا الأمر سيدفع في اتجاه إقرار حل الدولتين مع الوقت

Lebanon 24
11-11-2024 | 12:03
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