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يسرائيل هيوم نقلا عن مسؤول: نستعد لخطط عملياتية قوية في لبنان إذا لم يقبل حزب الله شروط وقف إطلاق النار

Lebanon 24
11-11-2024 | 12:08
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