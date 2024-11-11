شينكر للـ"lbci": اسرائيل لن تسمح لـ"حزب الله" بإعادة تجميع نفسه ولا أعتقد أنه سيحصل وقف لإطلاق نار وسيتطلب من لبنان أن يطبّق سيادته على حدوده وأراضيه

Lebanon 24