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الجيش الإسرائيلي: مركبة فلسطينية اخترقت حاجزا غرب بيت لحم والسائق نفذ عملية دهس ولاذ بالفرار

Lebanon 24
11-11-2024 | 15:57
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