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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة جنوبي الجولان قادمة من جهة الشرق
Lebanon 24
11-11-2024
|
18:50
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