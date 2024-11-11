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وول ستريت جورنال نقلاً عن القيادي في حماس حسام بدران: الحركة منفتحة على تشكيل لجنة غير مرتبطة بالفصائل للإشراف على المساعدات وإعادة الإعمار

Lebanon 24
11-11-2024 | 23:45
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