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وكالة الأنباء الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يحاصر مدرسة تؤوي 130 عائلة نازحة في بيت حانون وسط قصف وإطلاق كثيف للنار

Lebanon 24
12-11-2024 | 02:01
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