Advertisement

أخبار عاجلة

حركة حماس: عملية الدهس التي وقعت قرب بلدة الخضر غرب بيت لحم، تأتي رداً على ما يرتكبه الاحتلال من عدوان

Lebanon 24
12-11-2024 | 04:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة حماس: عملية الطعن في منطقة باب العامود في القدس المحتلة تُعد رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في غزة والضفة
lebanon 24
12/11/2024 13:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ان هذا العدوان الجديد معطوفا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في حق المدنيين هو برسم العالم الساكت عمدا على جرائم الاحتلال مما يشجعه على التمادي في غيّه وجرائمه
lebanon 24
12/11/2024 13:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تعرقل وصول سيارات الإسعاف للمصابين داخل بلدة الخضر جنوبي بيت لحم بعد اقتحامها
lebanon 24
12/11/2024 13:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: تمادي العدو الاسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلاً وتدميراً هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري
lebanon 24
12/11/2024 13:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:19 | 2024-11-12
06:17 | 2024-11-12
06:16 | 2024-11-12
06:12 | 2024-11-12
06:12 | 2024-11-12
06:08 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24