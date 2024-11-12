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وزير الخارجية المِصرية بدر عبد العاطي يزور لبنان غدًا على متن طائرة مساعدات (LBCI)

Lebanon 24
12-11-2024 | 04:08
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