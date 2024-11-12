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حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية الكولا باتجاه وسط بيروت (التحكم المروري)
Lebanon 24
12-11-2024
|
04:17
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