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واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أميركي: إسرائيل تبلغ واشنطن أنها تخطط لعملية برية وشيكة في لبنان

Lebanon 24
12-11-2024 | 04:43
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