Advertisement

أخبار عاجلة

النائب علي عمار من مجلس النواب: إن كان العدو يظن أن وحشيته وهمجيته يستطيعان التغلب على إرادة المقاومة فإنه واهم وسيُهزم

Lebanon 24
12-11-2024 | 04:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب علي حسن خليل من مجلس النواب: يجب الإنتهاء من مسألة مسح النازحين الذيم هم خارج مركز الإيواء الذين يشكلون 80%
lebanon 24
12/11/2024 16:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب حسن فضل الله للميادين: مشروع العدو الإسرائيلي القديم هو السيطرة على جنوب الليطاني لكن هذه الأحلام دحرتها المقاومة
lebanon 24
12/11/2024 16:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب بلال عبدالله من مجلس النواب: باسم لجنة الصحة النيابية نقول لجميع المعنيين بحقوق الإنسان "خسئوا عندما يقولون إنّ مستشفى الساحل هو مركز عسكري"
lebanon 24
12/11/2024 16:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس شورى حماس محمد درويش لعراقتشي: استشهاد قادتنا سيضاعف إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو (الميادين)
lebanon 24
12/11/2024 16:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:02 | 2024-11-12
08:54 | 2024-11-12
08:52 | 2024-11-12
08:51 | 2024-11-12
08:41 | 2024-11-12
08:31 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24