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منظمات إغاثة: إسرائيل لم تنفذ مطالب أميركا لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة

Lebanon 24
12-11-2024 | 05:23
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