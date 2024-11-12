Advertisement

لبنان

ميقاتي التقى بري في عين التينة

Lebanon 24
12-11-2024 | 05:56
A-
A+
Doc-P-1277156-638670209209343515.jpg
Doc-P-1277156-638670209209343515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استياء من الحملة على الجيش.. وعون يكشف لبري وميقاتي معطيات"انزال البترون"
lebanon 24
12/11/2024 16:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: التنسيق قائم بين ميقاتي وبري
lebanon 24
12/11/2024 16:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: همنا أنا والرئيس بري إرساء الإستقرار في البلد
lebanon 24
12/11/2024 16:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: علاقتي ممتازة مع الرئيس بري وهناك تنسيق تام معه ولا تواصل بيني وبين حزب الله منذ 21 أيلول الماضي
lebanon 24
12/11/2024 16:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

بري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:03 | 2024-11-12
08:51 | 2024-11-12
08:34 | 2024-11-12
08:25 | 2024-11-12
08:21 | 2024-11-12
08:12 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24