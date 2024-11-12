مصادر لسكاي نيوز عربية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيحمل خلال زيارته إلى إيران مبادرة تشمل خفض النزاع وإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط مقابل رفع العقوبات عن طهران

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