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وزير البيئة ناصر ياسين من مجلس النواب: عرضنا ما نقوم به وما تم التحضير به والمسارات التي تؤمن بها المساعدات للنازحين

Lebanon 24
12-11-2024 | 06:12
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