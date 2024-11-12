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ياسين من مجلس النواب: نخطط الآن لكيفية العمل خلال الأشهر المقبلة والحاجات كثيرة جدًا والمساعدات لا تزال تغطي فقط الناس في مراكز الإيواء الذين يشكلون 20% من النازحين

Lebanon 24
12-11-2024 | 06:12
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