ياسين من مجلس النواب: نخطط الآن لكيفية العمل خلال الأشهر المقبلة والحاجات كثيرة جدًا والمساعدات لا تزال تغطي فقط الناس في مراكز الإيواء الذين يشكلون 20% من النازحين

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