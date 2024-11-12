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حسن خليل: حوالى 55 مركز ايواء لم تؤمّن الانترنت فيه بعد ونحن بحاجة لقرار من الحكومة للقيام بذلك

Lebanon 24
12-11-2024 | 06:19
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