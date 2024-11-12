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مصادر ألمانية: المستشار أولاف شولتس سيواجه تصويتاً على الثقة في البرلمان بتاريخ 16 كانون الأول

Lebanon 24
12-11-2024 | 08:52
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