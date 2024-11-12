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الرئيس الإيراني: يجب أن نخفف من حدة التوترات لتحسين العلاقات مع دول المنطقة والعالم

Lebanon 24
12-11-2024 | 09:49
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