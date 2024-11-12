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الجيش الإسرائيلي يعلن رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان ويؤكد اعتراض بعضها وسقوط البعض الآخر في مناطق مفتوحة

Lebanon 24
12-11-2024 | 09:56
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