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باسيل: اسرائيل لم تنفّذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعلياً الى المرحلة الثانية التي تؤدّي الى الحل الدائم

Lebanon 24
12-11-2024 | 10:53
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باسيل: يمكن اعتبار الانسحابات الواجبة من الاراضي اللبنانية في المرحلة الأولى محصورة بالاراضي غير المتنازع عليها وهي الجزء اللبناني من بلدة الغجر وسائر الاراضي التي احتلّتها اسرائيل في حرب 2006
lebanon 24
12/11/2024 18:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هناك ترابط بين زوال تهديد الاحتلال وتنفيذ الالتزامات الخاصة بالسلاح بحيث يكون غياب اي ظهور مسلّح لغير اليونيفيل والجيش كافياً بالمرحلة الأولى
lebanon 24
12/11/2024 18:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام إتفاقية الهدنة والإلتزام بإتفاق الطائف
lebanon 24
12/11/2024 18:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الإسرائيلي يتحضّر للمرحلة الثانية ولا أعرف ان كانت حتى الليطاني أم لا ولكن الأمر سيّان ولو أن المرحلة الأولى كانت الأصعب لأنها الخط الأهم للحزب حيث التحصينات الأساسية والتمركز الرئيسي وهذا كله سقط للأسف والآن ستبدأ المرحلة الثانية
lebanon 24
12/11/2024 18:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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