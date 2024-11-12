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رئيس دولة الإمارات: حريصون على التعاون مع مختلف الأطراف في العالم لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ وفي مقدمتها "اتفاق الإمارات" الناتج عن "كوب 28" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
12-11-2024 | 11:32
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