رئيس دولة الإمارات: حريصون على التعاون مع مختلف الأطراف في العالم لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ وفي مقدمتها "اتفاق الإمارات" الناتج عن "كوب 28" (سكاي نيوز)

Lebanon 24