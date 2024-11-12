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الحوثي: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية أبراهام بطائرات مسيّرة ومدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومسيرّات
Lebanon 24
12-11-2024
|
11:32
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