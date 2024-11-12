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منظمات إغاثة أميركية: إسرائيل تسببت في ظروف تقترب من المجاعة لـ 800 ألف مدني في مختلف أنحاء غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-11-2024 | 11:54
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