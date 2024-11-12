Advertisement

أخبار عاجلة

نتانياهو في رسالة للشعب الإيراني: تكلفة إطلاق نظام خامنئي مئات الصواريخ بلا جدوى على إسرائيل بلغت 2.3 مليار دولار

Lebanon 24
12-11-2024 | 12:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو في رسالة للشعب الإيراني: أكثر شيء يخشاه نظام خامنئي هو أنتم فلا تفقدوا الأمل (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/11/2024 02:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلة "فورين بوليسي" الأميركية: البنك المركزي الإسرائيلي يقدر التكلفة الحالية لحربي غزة و لبنان بـ66 مليار دولار
lebanon 24
13/11/2024 02:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق أميركي بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية على إسرائيل: مستعدون
lebanon 24
13/11/2024 02:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصف مئات من منصات الصواريخ في لبنان كانت جاهزة للإطلاق تجاه إسرائيل
lebanon 24
13/11/2024 02:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2024-11-12
18:44 | 2024-11-12
18:34 | 2024-11-12
18:19 | 2024-11-12
18:14 | 2024-11-12
18:06 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24