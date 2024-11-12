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هاليفي: الجيش يعمل بشكل قوي ونحن نهاجم في بيروت وفي الضاحية وفي سوريا

Lebanon 24
12-11-2024 | 13:05
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