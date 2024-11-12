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وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على رومين في قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة شخصين آخرين بجروح

Lebanon 24
12-11-2024 | 13:25
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